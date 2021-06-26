Начался прием заявок на конкурс национальных культур «Волжское подворье»

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Он пройдет в рамках масштабногоIV Всероссийского этнофестиваля национальных культур «Волжское подворье».Областной конкурс проводится в целях формирования единого культурного пространства на территории Саратовской области; возрождения, сохранения историко-культурной самобытности и развития традиционной культуры народов и этнических групп, проживающих на территории Саратовской области; объединения и бесконфликтного сосуществования различных народов, сохранения исторического наследия и национальной культуры каждого народа, воспитания подрастающего поколения, а также формирования толерантного и солидарного эстетического вкуса и уважения к культуре других национальностей.В конкурсе примут участие творческие национальные коллективы и отдельные исполнители центров национальных культур, национальных общественных объединений, образовательных и культурных учреждений Саратовской области (независимо от ведомственной принадлежности). Возраст участников – старше 16 лет. В конкурсе будут представлены все жанры народного творчества: хореография, вокальное, хоровое, инструментальное исполнение и декоративно-прикладное искусство.В состав жюри областного конкурса национальных культур «Волжское подворье» войдут видные деятели культуры и искусства Саратовской области.Конкурс проводится с июня по сентябрь 2021 года в 2 этапа:I этап (заочный, отборочный – по видео) – июль-август 2021 года. Жюри отборочного этапа по представленным видеозаписям определит участников финального II этапа (в очной форме), который будет проходить в Саратове 11 сентября 2021 года на сценических площадках Набережной Космонавтов.Для участия в конкурсе коллективам необходимо прислать в ГАУК «СОЦНТ» на E-mail karetin-aleksei@mail.ru конкурсную программу из разнохарактерных произведений продолжительностью не более 20 минут. Справки по телефону: 30-50-60 (отдел народного творчества и национальных культур).Лучшие коллективы и индивидуальные исполнители – победители конкурса – будут награждены дипломами Лауреата, дипломами I, II, III степени, специальными дипломами и дипломами за участие во всех номинациях.