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Олег Костин: «Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, инициированных Президентом России, позволит приблизить медицинскую помощь жителям отдаленных территорий»

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал ход реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, с инициативой создания которых по всей стране ранее выступил Президент России Владимир Путин.

«По инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина в текущем году запущены региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. За 5 предстоящих лет на их реализацию по всей стране в общей сложности будет выделено около 550 млрд. рублей.

Это новый масштабный проект, сопоставимый по своему значению и охвату с Национальным проектом «Здравоохранение».

В реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения Саратовской области в 2021-2025 гг. участвует 40 медицинских организаций районов области. Ранее старт данного проекта был запланирован в 2020 г., но из-за пандемии коронавируса он был сдвинут на начало 2021 г. Мероприятия программы разрабатывались заблаговременно, во исполнение утвержденных федеральным минздравом параметров по согласованию с главами администраций муниципальных районов, на территории которых функционируют медицинские организации.

В течении 5-летней программы модернизации в регионе планируется построить 50 медицинских объектов: 6 поликлиник в разных районах области (Базарнокарабулакский, Краснокутский, Новоузенский, Озинский, Питерский, Саратовский районы), 4 инфекционных корпуса в действующих районных больницах (Новоузенск, Аткарск, Пугачев, Ершов), а также отделения врачей общей практики, терапевтические отделения, будет установлено 36 новых фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных необходимым медицинским и сопутствующим оборудованием.

В частности, в текущем году предусмотрено строительство 4-х ФАП в Базарнокарабулакском (сёла Репьевка и Сухой Карабулак), Энгельсском (село Красноармейское), Ровенском (село Скатовка) районах, а также отделение врача общей практики в с. Синодское Воскресенского района.

Строительство объектов здравоохранения по Программе спланировано с учетом обеспечения первичной медико-санитарной помощью населенных пунктов, где превышены нормативы по временной и территориальной доступности.
Масштабная реконструкция пройдёт в Красноармейской районной больнице - тут почти полностью обновят поликлиническое и инфекционное отделения.

За весь период реализации программы в более чем 70 учреждениях здравоохранения будут проведены капитальные ремонты помещений на общую сумму более 884 млн. рублей.

Планируется приобретение оборудования (более 1700 ед.), в т.ч. 10 КТ, 4 МРТ, рентгенаппараты, флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ, эндоскопическое, лабораторное оборудование и др.

Для доставки пациентов в медорганизации и специалистов до места жительства пациентов закупается 255 автомобилей.
Часть из этого перечня уже приобретено и работает, частично – в контрактах либо приобретается.

В предстоящие пять лет здравоохранение Саратовской области ждёт в прямом смысле слова перезагрузка. Из федерального бюджета при софинансировании регионального выделяются беспрецедентные средства – свыше 10 млрд. рублей. В течение последних двух лет проводилось всестороннее исследование состояния объектов здравоохранения в области: выясняли, где и что в первую очередь требует ремонта, замены и возведения. Все проекты строительства были согласованы с Минздравом России и одобрены к исполнению.

Потенциальным исполнителям работ и подрядчикам заблаговременно было рекомендовано оценить свои силы, возможности и принимать решение, исходя, прежде всего, не из получения прибыли, а именно из интересов жителей: чтобы работы были выполнено качественно и в срок.

Я особенно призываю представителей общественных советов на местах совместно с главами районных администраций не оставаться в стороне, активно контролировать ход строительных работ на всех этапах, вносить конструктивные и обоснованные предложения. Должен быть заинтересованный диалог, мы к нему готовы», - прокомментировал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
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