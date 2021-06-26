Олег Костин: «Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, инициированных Президентом России, позволит приблизить медицинскую помощь жителям отдаленных территорий»
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал ход реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, с инициативой создания которых по всей стране ранее выступил Президент России Владимир Путин.
«По инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина в текущем году запущены региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. За 5 предстоящих лет на их реализацию по всей стране в общей сложности будет выделено около 550 млрд. рублей.
Это новый масштабный проект, сопоставимый по своему значению и охвату с Национальным проектом «Здравоохранение».
В реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения Саратовской области в 2021-2025 гг. участвует 40 медицинских организаций районов области. Ранее старт данного проекта был запланирован в 2020 г., но из-за пандемии коронавируса он был сдвинут на начало 2021 г. Мероприятия программы разрабатывались заблаговременно, во исполнение утвержденных федеральным минздравом параметров по согласованию с главами администраций муниципальных районов, на территории которых функционируют медицинские организации.
В течении 5-летней программы модернизации в регионе планируется построить 50 медицинских объектов: 6 поликлиник в разных районах области (Базарнокарабулакский, Краснокутский, Новоузенский, Озинский, Питерский, Саратовский районы), 4 инфекционных корпуса в действующих районных больницах (Новоузенск, Аткарск, Пугачев, Ершов), а также отделения врачей общей практики, терапевтические отделения, будет установлено 36 новых фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных необходимым медицинским и сопутствующим оборудованием.
В частности, в текущем году предусмотрено строительство 4-х ФАП в Базарнокарабулакском (сёла Репьевка и Сухой Карабулак), Энгельсском (село Красноармейское), Ровенском (село Скатовка) районах, а также отделение врача общей практики в с. Синодское Воскресенского района.
Строительство объектов здравоохранения по Программе спланировано с учетом обеспечения первичной медико-санитарной помощью населенных пунктов, где превышены нормативы по временной и территориальной доступности.
Масштабная реконструкция пройдёт в Красноармейской районной больнице - тут почти полностью обновят поликлиническое и инфекционное отделения.
За весь период реализации программы в более чем 70 учреждениях здравоохранения будут проведены капитальные ремонты помещений на общую сумму более 884 млн. рублей.
Планируется приобретение оборудования (более 1700 ед.), в т.ч. 10 КТ, 4 МРТ, рентгенаппараты, флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ, эндоскопическое, лабораторное оборудование и др.
Для доставки пациентов в медорганизации и специалистов до места жительства пациентов закупается 255 автомобилей.
Часть из этого перечня уже приобретено и работает, частично – в контрактах либо приобретается.
В предстоящие пять лет здравоохранение Саратовской области ждёт в прямом смысле слова перезагрузка. Из федерального бюджета при софинансировании регионального выделяются беспрецедентные средства – свыше 10 млрд. рублей. В течение последних двух лет проводилось всестороннее исследование состояния объектов здравоохранения в области: выясняли, где и что в первую очередь требует ремонта, замены и возведения. Все проекты строительства были согласованы с Минздравом России и одобрены к исполнению.
Потенциальным исполнителям работ и подрядчикам заблаговременно было рекомендовано оценить свои силы, возможности и принимать решение, исходя, прежде всего, не из получения прибыли, а именно из интересов жителей: чтобы работы были выполнено качественно и в срок.
Я особенно призываю представителей общественных советов на местах совместно с главами районных администраций не оставаться в стороне, активно контролировать ход строительных работ на всех этапах, вносить конструктивные и обоснованные предложения. Должен быть заинтересованный диалог, мы к нему готовы», - прокомментировал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.