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За пять месяцев 2021 года промышленность региона показала значительный рост
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За пять месяцев 2021 года промышленность региона показала значительный рост

Новости


Индекс промышленного производства в Саратовской области по полному кругу предприятий в январе-мае 2021 года составил 117%. Аналогичный показатель за май 2021 года по отношению к маю прошлого года составил 111,8%.

Положительная динамика роста индекса промышленного производства обеспечена опережающим развитием обрабатывающих производств, доля которых составляет более 74% от общего объема отгрузки. Показатель по этому виду деятельности составил 121,6% к пяти месяцам прошлого года (май 2021-го к маю 2020-го – 115,5%).

Наибольший рост продемонстрировали производители прочих неметаллических изделий (рост почти в 2,5 раза), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (почти в два раза), готовых металлических изделий (почти в 1,3 раза), машин и оборудования (плюс 19,6%).

В обеспечении электроэнергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха ИПП составил 116,2% (май к маю – 110,7%). Стоит отметить, что по суммарной выработке Саратовская область является регионом-донором, потребляя лишь 32% от вырабатываемой энергии.
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