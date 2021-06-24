Установлены зоны охраны для объекта культурного наследия в Ленинском районе Саратова

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Нормативно-правовым актом устанавливается только охранная зона. Отсутствуют зоны охраняемого природного ландшафта, а также регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Однако исторически озелененная территория сквера включена в границы охранной зоны.При установлении зоны учитывались сохранность и ценность исторической застройки, попадающей в территорию благоприятного восприятия объекта, а также близлежащих участков бассейна его видимости. Таким образом в границы включена часть городского квартала между улиц Гвардейская, Попова, Бережная, Панфилова, проспектом им. 50 лет Октября и проездом Молодежный.Согласно режиму, на территории разрешено устройство летних кафе в виде открытых площадок, установка мобильных торговых тележек, капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной инфраструктуры, установка уличной мебели, урн, цветочниц, малых архитектурных форм. Запрещено новое капитальное строительство, увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капстроительства.