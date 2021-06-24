Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на должность главы Пугачевского муниципального района

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На рассмотрение районного Собрания были вынесены две кандидатуры: и.о. главы Пугачевского района Алексея Янина и заместителя директора МУП «ДСХ г. Пугачева» Ивана Кушкарёва.В заседании конкурсной комиссии приняли участие министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, депутат Саратовской областной Думы Павел Артемов, депутаты Собрания Пугачевского района и Совета депутатов МО г. Пугачев.Глава Пугачевского муниципального района будет избран из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов депутатами Собрания Пугачевского муниципального района на очередном заседании.