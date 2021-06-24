Вячеслав Моше Кантор: «Ненависть к Израилю используют для разжигания ненависти ко всем евреям»

просмотров: 74

«Сегодня мы наблюдаем одну из самых масштабных волн антисемитизма за последнее время. Антисемитизм стремительно и бесконтрольно распространяется в социальных сетях и на улицах, а ненависть к Израилю используют для разжигания ненависти ко всем евреям, — заявил Вячеслав Моше Кантор. – Ничто не демонстрирует важность и ценность определения IHRA так явственно, как очевидные примеры, когда ненависть к Государству Израиль перерастает в ненависть к еврейскому народу, свидетелями чему мы становимся в последнее время».Рабочее определение антисемитизма, предложенное Международным альянсом в память о Холокосте (IHRA), отметило своё пятилетие. Сегодня оно уже одобрено или принято к использованию 450 ведущими организациями и 28 странами мира. Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства отметил пятилетие разработки определения конференцией «Кто такой антисемит? Полемика и её важность», собравшей ведущих учёных, экспертов и активистов в области борьбы с антисемитизмом.Важность и необходимость определения IHRA стали центральной темой обсуждения на конференции. По мнению Вячеслава Моше Кантора, эта важность была продемонстрирована недавними событиями – а именно подъёмом антисемитизма на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС.«Когда разъярённая толпа собирается перед синагогой, когда мишенью становятся раввины, когда антисемитский конвой патрулирует еврейские кварталы, становится ясно одно: как определение антисемитизма не делает различия между разными проявлениями ненависти к евреям, так и не различают их сами антисемиты».«Споры по поводу антисемитизма и антисионизма – из разряда «о курице и яйце». Результат тот же, поэтому не имеет особого значения, что появилось первым, — продолжил Вячеслав Моше Кантор. — Для антисемитов Израиль — это «коллективный еврей». Есть ли лучший способ возбудить ненависть к максимальному числу евреев, чем через ненависть к Государству Израиль?»Само определение IHRA пользуется неприязнью у антисемитов, отметил Вячеслав Моше Кантор, и это подтверждается нападками и попытками переиначить определение, либо найти ему альтернативу. При этом альтернативы предлагаются такие, которые защищают антисемитов, а не евреев, подчеркнул президент ЕЕК.«Благодаря определению IHRA, теперь у нас есть международный, общепризнанный стандарт того, что представляет из себя антисемитизм», - убеждён Вячеслав Моше Кантор.Фото: Вячеслав Моше КанторИсточник: Пресс-служба Европейского еврейского конгресса