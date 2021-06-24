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Актер "Теремка" Владимир Решетов провел экскурсию по театру для саратовской молодежи

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В рамках недели молодежи в Саратовской области актер театра кукол "Теремок" Владимир Решетов провел экскурсию.

Немного больше о театре «Теремок» узнали волонтеры общественных объединений и организаций региона. Добровольцам показали мастерскую, пошивочный и бутафорский цеха, а также костюмерную и склад декораций. Некоторым даже удалось побывать в роли кукловода.

«Просто дух завораживает от всего этого. Целый волшебный мир сегодня открылся передо мной. Непривычно, но очень интересно было видеть картинку с другой стороны. Узнать правила кукольного театра», - поделилась волонтер регионального центра «Молодежь плюс» Юлия Пронькина.

Молодым людям удалось побывать и на сцене театра. Сейчас там уже установлены декорации к предстоящему спектаклю и разложены марионетки.

«В театре есть такой негласный закон – чужой реквизит руками трогать нельзя, – объясняет Владимир. – Если вдруг кто-нибудь взял реквизит, унес в другое место, а актер его приготовил для выхода, то все, спектакль пропал».

В репертуаре «Теремка» более двадцати спектаклей для маленьких зрителей, но также есть постановки и для взрослых.

В этом году театр открыл свои двери в обновленном виде, помимо капитального ремонта, в зрительном зале появились высококачественные звукопоглощающие панели и удобные кресла, а в фойе установлены современные интерактивные экраны. Все это стало возможным благодаря реализации на территории Саратовской области национального проекта «Культура».