24 июня 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:30 | 24 июня
Вячеслав Моше Кантор: «Ненависть к Израилю используют для разжигания ненависти ко всем евреям»
17:00 | 24 июня
Установлены зоны охраны для объекта культурного наследия в Ленинском районе Саратова
16:15 | 24 июня
Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на должность главы Пугачевского муниципального района
15:49 | 24 июня
Актер "Теремка" Владимир Решетов провел экскурсию по театру для саратовской молодежи
15:00 | 24 июня
Саратовские пловцы завоевали "серебро" первенства России по подводному спорту
14:09 | 24 июня
В Энгельсе откроется выставка «Страницы «Тихого Дона»
13:12 | 24 июня
Председатель реготделения «Национальной родительской ассоциации» Наталья Кривенцова: "«Как правильно заметил Владимир Путин, «людям нужен результат сегодня»
12:16 | 24 июня
Жители Саратовской области смогут получить кешбэк за летний отдых детей
11:25 | 24 июня
Вышел второй эпизод третьего сезона интернет-реалити «Пережить, чтобы помнить»
10:48 | 24 июня
Олег Костин: «Инициатива Президента страны позволит расширить возможности реабилитации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Вышел второй эпизод третьего сезона интернет-реалити «Пережить, чтобы помнить»

Новости
Вышел второй эпизод третьего сезона интернет-реалити «Пережить, чтобы помнить»

Второй эпизод третьего сезона интернет-реалити «Пережить, чтобы помнить» вышел в мультимедийном сервисе Okko и в соцсетях.

Его участникам пришлось попытаться пройти ряд испытаний, основанных на подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной войны. Выбираться из запертого блиндажа, форсировать реку и передавать с одной радиоточки на другую данные выпало студентам Анастасии Гукаленко и Никите Перфилову, видеоблогеру Вячеславу Исмаилову, тик-токерам Исе Шенгелия, Жене Дихтяренко, Максиму Словикову.

Испытания эпизода «В темноте» повторяли реальные события, произошедшие в годы ВОВ. Так, в 1942 году лейтенант Дмитрий Винокуров и младший лейтенант Хасанов были заблокированы под перекрестным огнем в немецком блиндаже, где провели почти двое суток. Это испытание прошли Евгений и Анастасия. А остальные четверо участников получили задание найти штаб связистов и принять шифровку от своих напарников. Этот подвиг совершила легендарный снайпер Людмила Павличенко, которая в тылу врага нашла телефонные провода и подобралась к немецкому штабу.

Съемки реалити-шоу проходили в нескольких регионах страны: Санкт-Петербурге, Москве, Владикавказе, Смоленске, Ижевске и других. Новый эпизод посмотрели свыше 30 млн человек в разных странах мира.