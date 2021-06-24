Вышел второй эпизод третьего сезона интернет-реалити «Пережить, чтобы помнить»

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Его участникам пришлось попытаться пройти ряд испытаний, основанных на подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной войны. Выбираться из запертого блиндажа, форсировать реку и передавать с одной радиоточки на другую данные выпало студентам Анастасии Гукаленко и Никите Перфилову, видеоблогеру Вячеславу Исмаилову, тик-токерам Исе Шенгелия, Жене Дихтяренко, Максиму Словикову.Испытания эпизода «В темноте» повторяли реальные события, произошедшие в годы ВОВ. Так, в 1942 году лейтенант Дмитрий Винокуров и младший лейтенант Хасанов были заблокированы под перекрестным огнем в немецком блиндаже, где провели почти двое суток. Это испытание прошли Евгений и Анастасия. А остальные четверо участников получили задание найти штаб связистов и принять шифровку от своих напарников. Этот подвиг совершила легендарный снайпер Людмила Павличенко, которая в тылу врага нашла телефонные провода и подобралась к немецкому штабу.Съемки реалити-шоу проходили в нескольких регионах страны: Санкт-Петербурге, Москве, Владикавказе, Смоленске, Ижевске и других. Новый эпизод посмотрели свыше 30 млн человек в разных странах мира.