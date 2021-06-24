24 июня 2021 ЧЕТВЕРГ
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Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на должность главы Пугачевского муниципального района
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12:16 | 24 июня
Жители Саратовской области смогут получить кешбэк за летний отдых детей
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Жители Саратовской области смогут получить кешбэк за летний отдых детей

Новости


В Саратовской области продолжается летняя оздоровительная кампания.

В настоящее время работают 43 загородных оздоровительных учреждения и 588 лагерей с дневным пребыванием. Все стационарные учреждения принимают детей с учетом 75% наполняемости и строгого выполнения установленных требований по профилактике COVID-19

Правительством Российской Федерации помимо программы детского кешбэка приняты дополнительные меры для поддержки семей с детьми и обеспечения доступности детского отдыха. С 15 июня начала работать программа компенсации стоимости путевки, приобретенной до 25 мая. Родители, купившие путевки для детей в летние оздоровительные лагеря за полную стоимость до этой даты, также смогут вернуть до 50% затраченных средств. Размер возврата – не более 20 тыс. руб. Участвуют в программе лагеря с круглосуточным пребыванием.

Для получения компенсации стоимости путевки необходимо после окончания первой смены подать заявление на портале Госуслуг. Заявление может подать любой гражданин РФ, который оплатил туруслугу. Срок подачи заявлений – до 20 октября этого года.

В Саратовской области в настоящее время первые смены уже закончились в 22 детских лагерях Саратова, Энгельсского, Балаковского, Татищевского, Вольского районов: «Дубки», «Маяк», «Березка», «Звездный», «Молодежный», «Буревестник» и др., в которых отдохнули 3,5 тысячи детей, из них 270 человек – по путевкам, приобретенным родителями.