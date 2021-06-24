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Председатель реготделения «Национальной родительской ассоциации» Наталья Кривенцова: "«Как правильно заметил Владимир Путин, «людям нужен результат сегодня»

Новости


В минувшие выходные Владимир Путин выступил на XX съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Президент поставил новые социальные задачи. Реализовать новые пилотные инфраструктурные проекты планируется уже к 2024 году.

«Как правильно заметил Владимир Путин, «людям нужен результат сегодня». И такая активная позиция ведущей политической партии в нашей стране не может не радовать. Мне, как представителю родительской ассоциации, приятно было услышать, что в приоритете социальных инициатив остается семья и качество жизни. Благополучная семья с детьми – это и есть будущее России.
Основной задачей работы в этом направлении является социальная поддержка молодых семей, комфортная среда в городах и поселках, доступные места в детских садах и яслях, новые рабочие места.

В Саратовской области в этом году продолжается реализация нацпроекта «Демография». Еще 1420 будущих воспитанников получат места в новых детских садах.

Также Президент РФ отметил необходимость модернизации образовательных организаций в регионах. Радует, что особое внимание уделяют сельским школам. Именно они больше всего нуждаются в капитальном ремонте, в обустройстве учебной базы, мастерских, школьных стадионов, другой инфраструктуры, в надёжных системах безопасности и антитеррористической защищённости.

Партия, которая «стоит у руля» не должна бояться взять ответственность за качество жизни миллионов людей. Новая программа «Единой России» по-настоящему народная. Она направлена на вопросы, волнующие граждан страны. Верю, что предметные результаты будут достигнуты в скором времени», - выразила мнение председатель реготделения «Национальной родительской ассоциации» Наталья Кривенцова.