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Олег Костин: «Инициатива Президента страны позволит расширить возможности реабилитации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию»
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Олег Костин: «Инициатива Президента страны позволит расширить возможности реабилитации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию»

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал инициативу Президента России Владимира Путина о запуске в стране специальной программы медицинской реабилитации для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

«Президент России Владимир Владимирович Путина анонсировал запуск в стране специальной программы медицинской реабилитации после коронавируса сроком до 2026 года. На нее планируется выделить значительные средства – более 100 млрд. рублей. Это очень важная инициатива, которая поможет качественно развить реабилитационную помощь гражданам, перенесшим инфекцию.

На территории нашей области вопросам реабилитации граждан после перенесенного COVID-19 также уделяется особое внимание.
В настоящее время подобная помощь организована в Саратовских городских клинических больницах №№ 8, 10, Саратовском областном клиническом госпитале для ветеранов войн, в санаториях «Октябрьское ущелье», «Светлана». За год с небольшим помощь различного вида реабилитаций по направлениям врачей с учетом медицинских показаний и тяжести состояния получили около 2 тыс. 300 жителей.

Помощь оказывается бесплатно – по полису ОМС. И мы эту работу продолжаем, так как коронавирусная инфекция очень коварное заболевание, после которого многим его перенесшим требуется восстановление – либо в условиях стационара, либо в санатории, либо в поликлинике под наблюдением специалистов.
Уверен, что эффективно реализованная инициатива Президента поможет в развитии этого направления: в том числе для Саратовской области, будет приобретена новая специализированная медицинская аппаратура, дополнительно обучен медперсонал, внедрены лучшие методики реабилитации, что в конечном итоге будет способствовать скорейшему восстановлению людей, перенесших ковид, и их возвращению к нормальной жизни.

Отдельно хотел бы напомнить, что для жителей Саратовской области, перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией, доступна «постковидная» реабилитация.

Пациенты, не нуждающиеся в реабилитации, но имеющие «постковидные» симптомы (одышка, утомляемость и т.д.) могут получить физиотерапевтическое лечение, массаж и лечебную гимнастику в поликлиниках по месту жительства.

В соответствии с действующим Порядком организации медицинской реабилитации, данный вид помощи в круглосуточном стационаре проводится всем пациентам с выраженными нарушениями функционирования и ограничением жизнедеятельности, полученным в результате перенесенной коронавирусной инфекции, т.е. пациентам, которые нуждаются в посторонней помощи при выполнении повседневных задач (одевании, раздевании, приеме пищи) и не могут самостоятельно передвигаться. Госпитализация больных после перенесенной коронавирусной инфекции в круглосуточные отделения медицинской реабилитации осуществляется по направлению лечащих врачей инфекционных отделений «ковидных госпиталей».

Реабилитацию в дневном стационаре получают пациенты с умеренными и легкими нарушениями функционирования и ограничения жизнедеятельности, т. е. те пациенты, которые могут себя обслуживать, не нуждаются в круглосуточном наблюдении, у которых в покое патологические симптомы отсутствуют, но малейшая физическая нагрузка вызывает слабость, утомляемость, сердцебиение, одышку. На реабилитацию в дневном стационаре пациентов направляют лечащие врачи «ковидных» госпиталей и врачи поликлиник по месту жительства.

Пациенты с легкими нарушениями функционирования и ограничением жизнедеятельности, т. е. пациенты, которые не могут выполнять определенные виды деятельности (управление транспортом, чтение, письмо) с той степенью активности, которая была до болезни, но могут справляться с ними без посторонней помощи, у которых обычная физическая нагрузка не вызывает выраженного утомления, слабости могут получить физиотерапевтическое лечение, массаж и лечебную гимнастику в амбулаторных условиях в поликлинике по месту жительства», - прокомментировал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
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