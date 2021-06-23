Как выбрать профессию в условиях неопределенности

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Сегодня многие сферы деятельности подвергаются технологизации. Технологии уже создали новую экономику. Роботы и автоматизированные системы заменяют человеческий труд. Одним из главных последствий пандемии для рынка труда стал спрос на новые компетенции. О том, какие из них будут наиболее востребованы в обозримом будущем, мы поговорили с известным экспертом в области кризисных коммуникаций и кризисного PR, завкафедрой социальных коммуникаций Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, доктором социологических наук, профессором- Безусловно, рынок труда и в доковидные времена был динамичен, постоянно менялся. Профессии, которые еще недавно были востребованы, через какое-то время оказывались ненужными. В современном, стремительно развивающемся мире самые востребованные профессии – это те, которые позволяют максимально быстро адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. В будущем специалистам нужно будет постоянно пополнять запас своих компетенций, получать новые навыки, которые будут актуальны и востребованы в мире. Это - системное мышление, программирование, работа в условиях неопределенности, межотраслевая коммуникация, клиентоориентированность и работа с людьми, управление проектами, мультикультурность и мультиязычность. Уже сейчас очевиден спрос работодателей на «аналитическое и инновационное мышление», «восприимчивость к новому и легкую обучаемость», «творчество», «оригинальность», «критическое мышление», «способность к убеждению» и «ведение переговоров».По моему мнению, этот набор компетенций в полной мере воплощён в профессии специалиста по рекламе и связям с общественностью. Ведь сфера рекламы и связей с общественностью настолько многогранна и многопрофильна, включает в себя массу направлений, число которых ежегодно растет, поэтому реализовать себя можно, выбрав именно то, что привлекает в большей мере.- Конечно. Например,(копирайтер-неймер) – это специалист, который занимается написанием продающих текстов: слоганов, статей, названий, сценариев для рекламных роликов.создает и поддерживает благоприятный имидж фирмы или конкретной торговой марки, менеджер по рекламе занимается продвижением на рынок марки товара, услуги или идеи, планированием и проведением рекламных кампаний.– специалист по созданию индивидуального стиля компании, именно от его работы зависит мнение общественности о компании;– это специалист по руководству и ведению проекта, способный выполнять разные функции: от разработки индивидуального стиля товаров и услуг для компании заказчика, создания креативных идей и их воплощения до подбора репертуара для проведения концертов и других мероприятий.– творческий руководитель, основными обязанностями которого являются организация и координация деятельности, генерирование идей, бизнес-планирование.— человек, который организует и проводит разного рода мероприятия: корпоративные праздники, конференции, тренинги и т.д.В связи с процессами цифровизации очень актуальны профессии, который занимается продвижением компании, бренда или продукта в социальных сетях;– управляющего интернет-проектами и ответственного за развитие веб-ресурса;работа которого заключается в проектировании медиапроизведения (игры, сайта, рекламы и т.д.);, создающего истории для продвижения, укрепления репутации или ребрендинга; наконец, это, который с помощью специальных рекламных сервисов контролирует весь процесс рекламной кампании в Интернете.Тренд очевиден. Жизнь диктует активный спрос на профессии, основанные на так называемых мягких технологиях, и сочетающих элементы искусства, гуманитарных и социальных знаний — дизайн, коммуникации, медиа.- Бакалавриат предполагает развитие у студентов базовых профессиональных компетенций в выбранной сфере, то есть общую фундаментальную подготовку. По завершении обучения выпускники получают высшее образование с присвоением квалификационной степени бакалавра. Квалификации бакалавра достаточно для осуществления исполнительских функций линейных должностей в соответствующей профессиональной сфере. Но для карьерного роста наиболее способные и целеустремленные студенты должны продолжать обучение до получения магистерской степени. При этом они могут как развиваться в ранее выбранном направлении, так и сменить вектор и пройти обучение другой специальности.- Уже почти два десятилетия в России действует система высшего образования, предполагающая несколько ступеней. Целью перестройки основ образовательного процесса был плавный переход к единым европейским стандартам и расширение научных и карьерных возможностей обучающихся. Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 01.07.2020) установлены следующие уровни высшего образования: первый - бакалавриат, второй - магистратура и третий - подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации.Сегодня существует достаточно специальностей, где диплом бакалавра может обеспечить успехи на профессиональном поприще. Например, молодой дизайнер или представитель другой творческой профессии, отучившись четыре курса и получив базовое образование, может успешно реализовать свои творческие способности, начав трудовую деятельность. А может поступить в магистратуру для более углубленного изучения профессиональных предметов.- Магистратура — это отличная возможность освоить новую профессию, позволяет сменить специализацию и получить знания по другому профилю, если, обучаясь на бакалавриате, студент понял, что это «не его». Обучение в магистратуре предоставляет возможность получить вторую специальность, которая может отличаться от профиля предыдущего диплома. При этом - получить второе образование в сжатые сроки, за два года; совмещать учебу с работой или подработкой; попробовать себя в роли преподавателя и оценить перспективы этого рода деятельности для себя.Шестилетнее обучение по двухступенчатой системе имеет свои плюсы. Студент выпускается с двумя полноценными дипломами. Магистратура позволяет заняться научной деятельностью, продолжив обучение в аспирантуре. Для молодых людей – это еще и отсрочка от армии.Часто в магистратуру поступают взрослые люди — те, кто закончил вуз не год и не два назад. За это время многое изменилось. Поэтому возникает потребность заполнить пробелы и в теоретических, и в профессиональных знаниях.- Специалисты по подбору персонала скорее сделают выбор в пользу кандидата с магистерской степенью. Большие, а тем более международные, компании ранжируют соискателей еще до собеседования: магистр с более узкой специализацией и опытом научно-исследовательской деятельности может показаться более интересным кандидатом, чем бакалавр.Статистика показывает, что процент трудоустроенных выпускников со степенью магистра на порядок выше, чем процент трудоустроенных бакалавров. В целом, считается, что отсутствие диплома магистра может стать препятствием не для трудоустройства как такового, а для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. В какой-то момент может оказаться, что сотруднику попросту не хватает квалификации. Есть профессии, в которых принципиально важен диплом — образование человека должно соответствовать занимаемой должности. Да и заработная плата у магистров не сопоставима с зарплатой бакалавров.- Именно так. В образовательных программах отведено максимальное количество часов специальным дисциплинам и практической подготовке. В компетентностную модель бакалавра и магистра закладываются перспективные навыки и умения с учётом тенденций развития, связанных с проникновением цифровых технологий во все сферы жизни современного общества.Кафедра социальных коммуникаций, которая является выпускающей по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» (уровни бакалавриат и магистратура) - это коллектив высококвалифицированных преподавателей, обладающий высоким профессиональным, научным и творческим потенциалом. Поэтому подбор курсов осуществляется крайне тщательно. Мы постоянно адаптируем содержание своих курсов под новейшие тренды коммуникационной сферы, привлекаем к преподавательской деятельности руководителей коммуникационных, рекламных и PR-агентств, средств массовой информации Саратова. Их непосредственная связь с реальным сектором позволяет им быть проводниками последних требований индустрии, а нашим студентам – успешным соискателями мест на рынке труда. Ценно, что у кафедры сложились добрые отношения и тесное сотрудничество со многими коммуникационными компаниями, рекламными агентствами, службами по связям с различными организациями, органами власти, редакциями СМИ. Это позволяет нашим студентам проходить производственную практику и расширять свои профессиональные навыки.К слову, по версии Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) по итогам 2020 года наша кафедра вошла в пятёрку лучших кафедр российских вузов, готовящих специалистов в сфере рекламы.- Однозначно да! Высшее образование всегда было и будет престижным. Во-первых, это знания по специальности, что позволит работать в определенной сфере. Во-вторых, это преимущество при трудоустройстве. Ведь наличие диплома подтверждает обладание как минимум базовыми знаниями и навыками в профессии, высоким интеллектом и достаточным уровнем культуры. В-третьих, это перспектива карьерного роста. На более высокие должности можно рассчитывать только при наличии высшего образования. Кроме этого, в нынешний цифровой век возрастает необходимость учиться постоянно, ведь если не обновлять свои знания, не приобретать новые навыки, вероятность со временем стать невостребованным существенно повышается. А уж от возможности продлить насыщенные, яркие студенческие годы, думаю, никто не откажется!P.S. Познакомиться с условиями поступления и на бакалавриат, и на магистратуру по направлению «Реклама и связи с общественностью» в Саратовский национальный исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского можно, пройдя по ссылке -Фотографии предоставлены кафедрой социальных коммуникаций