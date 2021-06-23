На выплаты семьям на детей от 3 до 7 лет направлено почти 2,4 миллиарда рублей

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Всего на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет в этом году предусмотрено почти 4,5 млрд руб. С начала года на выплаты семьям на детей с 3 до 7 лет направлено почти 2,4 млрд рублей, что составляет 53% от предусмотренного объема.Напоминаем, с 1 апреля этого года введен новый порядок назначения государственной поддержки для малообеспеченных семей, в соответствии с которым размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи. Также учитывается имущественная обеспеченность семей заявителей, а при определении критериев нуждаемости - широкий спектр жизненных ситуаций. Выплата по новым правилам назначается в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка (5095,50 руб.), 75% регионального прожиточного минимума (7643,25 руб.) или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка (10191 руб.).Подать заявление на выплату по новым правилам можно через Единый портал государственных услуг, МФЦ или учреждения социальной поддержки населения до 31 декабря этого года. При подтверждении права на получение выплаты в повышенном размере перерасчет будет произведен с 1 января 2021 г., но не прежде чем со дня, когда выплата была назначена ранее.Информацию по назначению выплат на детей от 3 до 7 лет можно узнать по многоканальному телефону (8452) 39-01-62 в рабочие дни.