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Саратовский областной музей краеведения представляет документально-художественную композицию «Просто ты умела ждать»

Новости


22 июня, в День памяти и скорби, в 14.00 и 16.00 Саратовский областной музей краеведения представляет документально-художественную композицию «Просто ты умела ждать». Она создана на основе подлинных писем саратовцев, которые хранятся в фондах музея. Композиция охватывает весь период Великой Отечественной войны - от самого ее начала в 1941 году до победного 1945-го.

Сохранившиеся фронтовые письма - особые документы. В них – личностное восприятие войны. За лаконичными, немногословными строчками читается человеческая боль, тревога за родных и близких, желание жить, надежда на будущую счастливую жизнь и уверенность в Победе. Обращение к этим подлинным свидетельствам военных лет особенно важно сейчас, когда многое видится иначе, а потребность помнить, осознавать причастность к великому подвигу и гордиться им велика как никогда.

Кроме того, можно будет ознакомиться с выставкой, подготовленной в рамках проекта #Помнитьнельзязабыть. Она открылась накануне Дня Победы и рассказывает о Константине Дмитриевиче Шукшине – командире русской партизанской бригады «За Родину», действовавшей на территории Бельгии в 1943 – 1944 гг.