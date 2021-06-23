Саратовский областной музей краеведения представляет документально-художественную композицию «Просто ты умела ждать»

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Сохранившиеся фронтовые письма - особые документы. В них – личностное восприятие войны. За лаконичными, немногословными строчками читается человеческая боль, тревога за родных и близких, желание жить, надежда на будущую счастливую жизнь и уверенность в Победе. Обращение к этим подлинным свидетельствам военных лет особенно важно сейчас, когда многое видится иначе, а потребность помнить, осознавать причастность к великому подвигу и гордиться им велика как никогда.Кроме того, можно будет ознакомиться с выставкой, подготовленной в рамках проекта #Помнитьнельзязабыть. Она открылась накануне Дня Победы и рассказывает о Константине Дмитриевиче Шукшине – командире русской партизанской бригады «За Родину», действовавшей на территории Бельгии в 1943 – 1944 гг.