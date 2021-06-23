Состоялась молодежная онлайн-акция «Пушкинский день»

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Ее организатором выступил информационно-аналитический центр «Евразия-Поволжье». По инициативе сотрудников центра с гостевой лекцией, посвященной особенностям перевода пушкинских произведений на персидский и таджикский языки, выступил доктор филологических наук, доцент кафедры таджикского языка Российско-Таджикского (Славянского) университета Холов Хол Раджабович (г.Душанбе, Таджикистан), недавно награжденный медалью Пушкина Указом президента РФ. Также в рамках мероприятия прошла дискуссия по вопросам билингвизма как конкурентного преимущества молодых людей в условиях современного рынка. Затем студенты читали на русском, персидском и украинском языках стихи А.С. Пушкина.Участниками онлайн-события стали более 60 человек – иностранные студенты российских вузов, специалисты по изучению русского языка как иностранного, студенты из 15 стран мира – России, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Республики Конго, Бангладеш, Вьетнама, Китая, Албании, Лаоса, Коста-Рики, Киргизии, Эквадора, а также из стран Южной Африки. Общий вывод, сделанный в ходе акции, – наследие А.С. Пушкина и русский язык являются залогом плодотворного сотрудничества, объединяя широкое культурное пространство.