Роман «Сибирский папа» Натальи Терентьевой: есть люди, ведущие мир к гибели, а есть те, кто пытается его спасти
В издательстве АСТ вышел новый роман Натальи Терентьевой «Сибирский папа».
Наталья Терентьева, автор более 20 романов, член Российского союза писателей, лауреат премии имени В.П. Катаева, пришла в литературу в последний год прошлого столетия, и за сравнительно короткий период времени ей удалось поднять женский роман на новую высоту: это уже не личные взаимоотношения и жизненные перипетии, свойственные женской прозе и сериалам, а глубокие психологические размышления на актуальные общественные темы. О семье, о мире вокруг, о людях, на которых держится этот мир, о любви – как главной движущей силе Вселенной, о правде и предательстве, о науке и творчестве, о непонимании и прощении, о нашей истории, которая вершится прямо сейчас.
«Словом можно вдохнуть в человека надежду», – убеждена Наталия Терентьева.
И новый роман «Сибирский папа» раскрывается как надежда на наше общее светлое будущее. Потому что будущее и России, и мира – за людьми, которые способны выбирать сердцем.
На первый взгляд роман «Сибирский папа» – это семейная история, любовная история, история человеческих отношений.
Мария, юная студентка-эколог, едет на конференцию в Сибирь, чтобы, наконец, увидеть своего родного отца. Так совпало, что «тот человек» с маминой фотографии, пробудивший в ней зов крови, там живет. Мария выросла в любящей семье ученых-идеалистов, и отчим души в ней не чаял, но: «мне всегда было обидно, что я хуже, чем их формулы и теории». Только Мария и есть формула их любви, она с детства впитала идеалы своих родителей о совершенном мире, и как раз поэтому ищет ответ на извечный вопрос, кто по-настоящему близок: «Мы ведь точно не знаем, что это такое. Но человек — твой или не твой» (думает она о кровном отце, сибирском бизнесмене), и одновременно: «Дети становятся похожими на тех, кто их воспитывает — не только по поведению, но и внешне, мимикой, даже чертами лица. Потому что природа… любви — волновая» (о любящем отчиме-ученом).
И эта проверка на подлинность любви не единственная. Мария – привлекательная девушка, и, как когда-то ее мать, вынуждена выбирать между двумя молодыми мужчинами в своей жизни. Гена – искренний, но совсем как ребенок, а Вольдемар – загадочный, обаятельный, но что-то в нем смущает Марию, «Кащей» – зовет его она с легкой руки отчима. Неудивительно, что «самому родному, но не родному папе» не нравятся глаза ни одного из «Маняшиных ухажеров». Он чувствует свою дочь, хочет, чтобы она была по-настоящему счастлива. Удивительно – как отражается история нравственного выбора матери в жизни дочери. И уже на одном этом можно было бы построить глубокий психологический роман.
Но истинная – предельная – глубина даже не в этом. Потому что роман «Сибирский папа» – это столкновение мировоззрений. Идеалистов и рационалистов, потребителей и альтруистов. Непреходящих ценностей (любовь, наука, семья, дружба), которые не купишь за деньги, и переменных целей общества успеха, где можно переходить за ту грань, которая незримо разделяет мир, где есть эфемерные, но тем не менее самые важные ценности нашей жизни – добро, человечность, истинная любовь, и тот мир, где царствуют совсем иные законы.
В романе мы проживаем современную историю и задаем себе актуальные вопросы:
Что останется на земле после нас, кроме гор мусора? Почему 90 % богатства огромной страны принадлежат 3% людей, получивших это богатство нечестным путем? Почему борьба добра со злом никогда не закончится?
«Я всегда знала, с раннего детства, что есть люди, стремящиеся к обогащению, а есть ученые, стремящиеся познать и улучшить мир. Что есть люди, ведущие мир к гибели, а есть те, кто пытается его спасти», – рассуждает Мария.
И хочется верить, что мир всё-таки принадлежит таким, как она, – тем, кто выбирает сердцем и пытается его спасти, и что «жизнь движется любовью». А значит, у всех нас еще есть надежда.
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