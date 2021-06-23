Саратов принял участие во всероссийской акции памяти «Лучи Победы»

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В ночь с 21 на 22 июня с 21.00 до 04.00 в Саратове в сквере «Заводской» (пересечение улицы Орджоникидзе и проспекта Энтузиастов) прошла всероссийская акция «Лучи Победы», которая позволила почтить память павших героев, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу.В этом месте был заложен камень, символизирующий будущую установку стелы «Саратов - Город трудовой доблести».Акция прошла с участием представителей городских патриотических организаций и начнется с торжественной части. Перед началом мероприятия почтили память героев войны минутой молчания. Камень со всех четырех сторон освещен специальными фонарями.Акция состоялась в строгом соответствии с ограничительными мерами, направленными на противодействие распространения коронавирусной инфекции.