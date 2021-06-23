«Диалог на равных»: В Саратове появится творческая лаборатория международного уровня

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18 июня героем онлайн-площадки стал актер театра «Теремок», исполнительный директор международного фестиваля молодежных театров «32 мая» Владимир Решетов.Гость рассказал, что когда-то его жизнь очень сильно изменилась из-за серьезного и смелого решения. «Все произошло очень просто. Я поступил после школы в политехнический университет. Была пара гидрогазодинамики. Преподаватель что-то долго писал на доске. В какой-то момент я остановился и задал самый главный себе вопрос - «А что я тут делаю? Что будет потом?» Начал представлять, что будет дальше и как-то понял, что я такого не хочу. Поэтому я в этот же день забрал документы из ВУЗа и выбрал совершенно другой путь. Теперь схожу с ума от своего любимого дела», - рассказал Владимир.В 2020 году на территории Саратовской области начал свою реализацию творческий проект «Театральный троллейбус». Несколько раз в месяц молодежная труппа показывает пьесу классика Антона Чехова «Три сестры» на колесах транспортного средства. По словам спикера, эту «дикую» идею они смогли обуздать. Условия в троллейбусе максимально экстремальные: «Постоянно нужно ощущать грань взаимодействия со зрителем. Нельзя существовать громко, тихо тоже нельзя. Шум мотора, участник представления на расстоянии вытянутой руки. Все это заставляет актера удерживаться на театральных волнах», - рассказал Решетов.Помимо «Театрального троллейбуса», в регионе реализуется еще один творческий проект - международный фестиваль молодежных театров «32 мая».«Все это начиналось с обыкновенной инициативы актеров театра кукол «Теремок», потому что практически у каждого из актеров была своя театральная студия. И как-то решили проверить, кто же лучше? И в тот год так получилось, что один из творческих коллективов не смог принять участие во всероссийском фестивале - организаторы им отказали, потому что ребята постоянно выигрывали. И после этого мы твердо решили делать свой фестиваль со своими правилами. Так, в 2015 году началась история большого фестиваля, который собирает театралов из России и СНГ», - отметил спикер.В следующем году организаторы фестиваля планируют сделать новый формат - творческую лабораторию. «Да, она будет меньше по масштабу и, возможно, не такая яркая. Но прежде всего, она будет важна и нужна творческой личности и ее профессиональному росту. Все это более ценно по наполнению и тому, что этот проект даст молодым талантам», - рассказал Владимир.В завершении встречи актер театра отметил, что в жизни необходимо рисковать и следовать за мечтой, чтобы быть счастливым.Проект «Диалог на равных» реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Демография».