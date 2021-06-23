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МЧС России запустило мультимедийный проект «Книга памяти» о погибших огнеборцах

Новости


В память о погибших при исполнении служебного долга огнеборцах МЧС России запускает мультимедийный проект «Книга памяти».

На сайте проекта содержатся уникальные архивные материалы, собранные для сохранения и увековечивания памяти о Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации, сотрудниках МЧС, кто ценой своей жизни спас других.

Собранная информация размещена за период с 1990 по 2020 год, упорядочена в алфавитном и хронологическом порядке. Работа по ее сбору продолжается.

Мультимедийный проект «Книга памяти» уже доступен для пользователей и адаптирован для различных платформ и разрешений экрана. Кроме того, к выпуску готова печатная версия.

С более подробной информацией о проекте можно ознакомиться по ссылке.
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