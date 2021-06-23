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В Областной Пушкинской библиотеке необычные гости - детский художник-иллюстратор и сказочница Екатерина Панфилова с мужем и их знаменитым котом Жуком

Новости


В Областной Пушкинской библиотеке необычные гости - детский художник-иллюстратор и сказочница Екатерина Панфилова с мужем и их знаменитым котом Жуком.

Все трое — заядлые путешественники. Помните известную детскую песенку: «Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота!»? Это про них. А в Пушкинке их уже ждали дети, пришедшие на мастер-класс по сказочно-оформительскому мастерству. Но сначала все, конечно, дружно встретили гостей во дворе библиотеки, познакомились с Жужей и её пассажирами и вдоволь с ними нафотографировались. А потом, довольные, поспешили в конференц-зал библиотеки —творить! На занятии художник и писатель Екатерина Панфилова рассказала о своих сказках, о том, как рождаются её персонажи и предложила ребятам написать и нарисовать свою историю удивительного путешествия автобуса Жужи и кота Жука. Ребята охотно взялись за дело, ведь их работы (вместе с работами детей из других городов) будут собраны в единый сказочный сборник, а лучшие из них Екатерина Панфилова проиллюстрирует лично. Это очень почетно, особенно, если учесть, что Екатерина работает с такими мастерами детской литературы, как Андрей Усачев, Галина Дядина, а также рядом европейских и американских детских авторов. Встреча получилась очень интересной и полезной, не только для детей, пришедших на мастер-класс, но и для самих гостей, которым была устроена занимательная экскурсия по Пушкинке. Кот Жук неторопливо обошел просторные читальные залы, помурлыкал о своем с гидом по Лукоморью — котом Ученым с постера, а владельцы Жука были до глубины души растроганы тем, что в Пушкинке смогли увидеть, подержать в руках и сфотографировать свою любимую книгу детства, которую не могли найти ни в одной другой детской библиотеке по всей стране.