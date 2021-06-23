Определено детское и юношеское жюри "Киновертикали-2021"

просмотров: 169

География жюри представлена в этом году весьма обширно. Изучать и оценивать работы конкурсантов в дистанционном формате будут ребята из Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Тверской областей, г.Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и города Луганск.Саратовскую область представят «бывалые» киноавторы из Балаковского, Федоровского районов и г.Саратова. А возглавит жюри «Киновертикали 2021» Екатерина Пустовая, воспитанница саратовской детской школы искусств им. В.В.Ковалева. Именно она получила в прошлом году главную награду фестиваля - Приз Губернатора Саратовской области.Самому юному члену жюри – Долматовой Дарье из МАОУ «Лицей №62» г.Саратова всего 8 лет, а самым старшим ее «колегам» уже исполнилось 18 лет – это ребята из Луганска и Ростова-на-Дону.Напомним, прием конкурсных работ на «Киновертикаль 2021» продолжится до 1 августа 2021 года включительно. С номинациями и правилами участия можно ознакомиться на сайте фестиваля киновертикальсаратов.рф.