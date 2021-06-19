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Роман Ковальский прокомментировал ситуацию с обеспечением овощной продукцией

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Заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский прокомментировал ситуацию с обеспечением овощной продукцией:

- Министерство сельского хозяйства области ежегодно производит оценку обеспеченности жителей региона продуктами питания, исходя из региональных норм потребления. Объемы овощной продукции, производимые на территории региона, достаточны для удовлетворения потребностей населения. Пик покупательской активности приходится на осенне-зимний период, когда реализуется большая часть собранного урожая.

Но, как правильно заметил Губернатор Валерий Васильевич Радаев, в начале лета фиксируется рост цен на овощи борщевого набора.

Это обусловлено завершением реализации местной продукции, находящейся на хранении, и продажей привозных ранних овощей нового урожая из других регионов.

Сегодня не в полной мере решен вопрос хранения овощей объемом, достаточным для удовлетворения потребностей региона до нового урожая. Задача – увеличение мощностей хранения.

Министерством сельского хозяйства области рассматриваются все возможности для наращивания мощностей хранения плодово-овощной продукции в целях обеспечения продовольственной безопасности региона и удовлетворения потребностей населения в достаточном количестве овощей и фруктов в течение года.