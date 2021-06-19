Роман Ковальский прокомментировал ситуацию с обеспечением овощной продукцией

просмотров: 102

Но, как правильно заметил Губернатор Валерий Васильевич Радаев, в начале лета фиксируется рост цен на овощи борщевого набора.Это обусловлено завершением реализации местной продукции, находящейся на хранении, и продажей привозных ранних овощей нового урожая из других регионов.Сегодня не в полной мере решен вопрос хранения овощей объемом, достаточным для удовлетворения потребностей региона до нового урожая. Задача – увеличение мощностей хранения.Министерством сельского хозяйства области рассматриваются все возможности для наращивания мощностей хранения плодово-овощной продукции в целях обеспечения продовольственной безопасности региона и удовлетворения потребностей населения в достаточном количестве овощей и фруктов в течение года.