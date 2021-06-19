HH: Почти половина жителей Саратовской области не хотят снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства

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Сейчас среднее зарплатное ожидание в Саратовской области составляет порядка 34 625 рублей (за последние 2 года оно выросло на 2,5 тысячи рублей). По данным исследования, почти половина жителей (44%) Саратовской области сегодня, как правило, не готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. С точки зрения профессиональной принадлежности чаще других не готовы снижать зарплатные ожидания специалисты транспортно-логистической сферы, производственной и строительной сфер.40% жителей региона всё же готовы пойти на этот шаг ради сохранения работы или трудоустройства. Чаще других это отмечают представители индустрии красоты и фитнеса, начинающие специалисты, юристы и банковские служащие.О HeadHunterHeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru - один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).