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Почти двенадать тысяч саратовских медиков стали пенсионерами досрочно

Новости


В воскресенье, 20 июня в стране отмечается профессиональный праздник – день медицинского работника.

По данным Отделения ПФР по Саратовской области в нашем регионе почти 12 тысяч представителей этой сложной и благородной профессии получает досрочную страховую пенсию по старости. Одним из оснований для назначения льготной пенсии является наличие выработанного медицинского стажа в учреждениях здравоохранения (30 лет в городе, 25 лет в сельской местности) в определенных должностях, предусмотренных Списком.

До недавнего времени в льготный стаж работников здравоохранения засчитывалось только время выполнения работы, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов. Однако в законе не были упомянуты периоды повышения квалификации, а это недели и месяцы стажа.

Знаковым событием этого года стало решение о включении в льготный стаж медицинских работников периодов профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации с отрывом от производства (работы))*. Новый порядок распространяется на все категории работников, страховые пенсии по старости которым устанавливаются за работу в определенных должностях, профессиях, производствах. Кроме врачей это также весьма актуально для педагогов, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.

Главное условие для представителей всех льготных профессий - чтобы во время обучения за сотрудником сохранялось рабочее место, выплачивалась средняя заработная плата и за него осуществлялась уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.