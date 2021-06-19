При поддержке Александра Романова решен вопрос с водоснабжением села Балтайского района

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Ранее с просьбой помочь с ремонтом коммуникаций к Александру Романову (фракция «Единая Россия») обратились местные жители. Спикер выделил необходимые на модернизацию средства. Работы были выполнены в течение нескольких недель, сейчас вода поступает жителям. Председатель областной Думы убедился и в том, что на въезде в село рядом с мемориалом воинам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, установлен пешеходный знак – об этом также просили сельчане. Аналогичный знак появится около местного Дома культуры.Вопрос улучшения качества водоснабжения был поднят и во время посещения Председателем областной Думы села Балтай. Глава района Александр Грунов сообщил, что по программе поддержки местных инициатив, которая финансируется из областного бюджета, в населенном пункте отремонтируют две водонапорные башни.Также Александр Романов посетил школу райцентра. В апреле на ремонт кровли учебного заведения из резервного фонда региона было выделено 8,4 млн рублей. Общая площадь работ – более 2,5 тыс. кв м. По словам Александра Грунова, подрядчик уже выходит на объект. При необходимости оперативно будет увеличиваться число задействованных специалистов, чтобы уложиться в срок – до 15 августа. Председатель регпарламента поручил главе района взять на личный контроль качество и безопасность выполняемых работ.Затем спикер областной Думы побывал в поселках Базарный Карабулак и Новые Бурасы. В первом населенном пункте речь зашла о расширении центрального парка. «Видно, что территория, обустроенная несколько лет назад, пользуется популярностью и у детей, и у взрослых. Но нужно думать о том, как сделать это пространство еще комфортнее для людей. Подобные задачи – один из приоритетов для властей всех уровней. Об этом говорил и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, по инициативе которого сейчас создаются трёхлетние планы развития районов. В них речь идет о необходимости создания качественной инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог и объектов социальной сферы. Можно привлекать к реализации данных программ и местный бизнес», – обратился Александр Романов к главе района Олегу Чумбаеву. Также он предложил обсудить с жителями поселка идею по созданию еще одного сквера или спортплощадки в районе поселкового ФОКа.В Новых Бурасах руководитель регпарламента проверил подготовку к новому учебному году филиала Базарнокарабулакского техникума агробизнеса. Сейчас в учебных кабинетах и спортзала идет косметический ремонт. В ближайшее время будет приведен в порядок и фасад здания.