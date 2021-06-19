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Михаил Романов: «Ушедшие в прошлое герои совершали свои подвиги ради будущего»

Новости
Михаил Романов: «Ушедшие в прошлое герои совершали свои подвиги ради будущего»


Мемориальная доска командиру подлодки «Лошарик» Денису Владимировичу Долонскому установлена в школе №337 Невского района в Санкт-Петербурге. В церемонии, посвященной событию, принял участие депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов.

В школе №337, которая носит имя Дениса Долонского с 2020 года, открыта экспозиция, посвященная героическому выпускнику. Создана она была еще при жизни Героя России в 2017 году. В ней представлены личные вещи моряка-подводника, журнал с оценками, фотографии, материалы об истории создания проекта АС-31 «Лошарик». Денис Долонский вместе с 14 моряками погиб в 2019 году во время пожара на глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море. Они сумели спасти глубоководный аппарат и жизни своих товарищей.

В своем выступлении на церемонии Михаил Романов призвал учащихся школы помнить, что ушедшие в прошлое герои совершали свои подвиги ради будущего, то есть ради них. Настоящий герой, подчеркнул парламентарий, отличается в мирное время ответственностью и профессионализмом, в критических ситуациях – храбростью и мужеством и всегда – любовью к Отечеству. Необходимо сохранять память о герое и гордиться причастностью к сохранению музея о Денисе Долонском, верном присяге и воинскому долгу, отдавшем свою жизнь за экипаж и свою лодку, отметил Михаил Романов.