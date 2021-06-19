Проект «Семья 3.0» дал старт серии конференций, посвященных трансформации семейных ценностей

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Модератором обсуждения выступила Ольга Ручьева, основатель социального проекта «Семья 3.0», основатель и руководитель Центра маркетинговых технологий «Умная страна»В разных отраслях рынка недвижимости под влиянием изменения семейных ценностей разных поколений сформировались актуальные тенденции. Рассмотрев их, эксперты спрогнозировали развитие рынка на ближайшие 5-7 лет. Было отмечено: на фоне нарастающего тренда объединения в комьюнити некоторую трансформацию сегодня переживает само понятие семьи. Теперь это ячейка, состоящая из пары или пары с детьми, а также из ее ближнего круга – сообщества друзей, команды. Подчеркнуто: для новых поколений все большую значимость приобретают такие ценности, как безопасность, здоровье, экологичность, рациональность использования пространств и ресурсов.