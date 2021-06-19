19 июня 2021 СУББОТА
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10:18 | 18 июня
Проект «Семья 3.0» дал старт серии конференций, посвященных трансформации семейных ценностей
09:55 | 18 июня
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«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Проект «Семья 3.0» дал старт серии конференций, посвященных трансформации семейных ценностей

Новости
Проект «Семья 3.0» дал старт серии конференций, посвященных трансформации семейных ценностей


Серию конференций, посвященных трансформации семейных ценностей и ее влиянию на экономику, открыл проект «Семья 3.0». На площадке международного фестиваля «Гентех 2021» стартовала совместная инициатива центра маркетинговых технологий «Умная страна», проекта «Семья 3.0» и платформы устойчивого развития «Плюс один». В рамках панельной дискуссии участники обсудили, как на рынок девелопмента в России влияет трансформация семейных ценностей. В мероприятии приняли участие представители Ассоциации экологического строительства, архитектурных бюро, компаний-застройщиков и сервисных компаний.

Модератором обсуждения выступила Ольга Ручьева, основатель социального проекта «Семья 3.0», основатель и руководитель Центра маркетинговых технологий «Умная страна»

В разных отраслях рынка недвижимости под влиянием изменения семейных ценностей разных поколений сформировались актуальные тенденции. Рассмотрев их, эксперты спрогнозировали развитие рынка на ближайшие 5-7 лет. Было отмечено: на фоне нарастающего тренда объединения в комьюнити некоторую трансформацию сегодня переживает само понятие семьи. Теперь это ячейка, состоящая из пары или пары с детьми, а также из ее ближнего круга – сообщества друзей, команды. Подчеркнуто: для новых поколений все большую значимость приобретают такие ценности, как безопасность, здоровье, экологичность, рациональность использования пространств и ресурсов.