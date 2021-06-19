остоится презентация выставки постеров с авторских открыток художника Вадима Руфанова «Путешествiя въ Саратовъ»

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На ней представлено 40 постеров с видами сохраненных и утраченных строений из наборов авторской графики, посвященных архитектуре Саратова. Выставка позволяет узнать историю зданий города, представить, как они выглядели столетие назад. Каждая работа сопровождается краткой исторической справкой.На этот раз автор предлагает нам прогуляться по двум старейшим улицам города – Московской (от ул. Чернышевского до ул. Радищева) и Волжской.Постеры с графикой выполнены художником в стиле ретро по старым открыткам. Зарисовки к произведениям сделаны вручную и полностью соответствуют исторической действительности.