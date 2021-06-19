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Опекуны детей-сирот смогут получать ежемесячное пособие

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ распространить права на получение пособия на ребёнка 8-17 лет на его опекуна (попечителя) в случае смерти родителей.

Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений обеспечить распространение права на получение с 1 июля 2021 года ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет на опекуна (попечителя) ребёнка в случае смерти родителей или единственного родителя ребёнка», – говорится в поручении.

Право гарантируется Федеральным законом от 26 мая 2021 года № 151-ФЗ, который вступает в силу с 1 июля 2021 года. Кроме того, этим же документом закреплено право опекунов и попечителей детей в возрасте от 8 до 17 лет на ежемесячное пособие в случае, если на ребенка на основании судебного решения должны выплачиваться алименты.

«Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации совместно с Минтрудом России установить механизм взаимодействия судебных органов с Пенсионным фондом Российской Федерации по предоставлению, в том числе в электронном виде, сведений о судебных решениях по назначению алиментов, необходимых для установления ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет, предусмотренного Федеральным законом от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», – добавляется в перечне поручений.

Условием для получения ежемесячного пособия является малообеспеченность семьи, т.е. размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя на дату обращения за назначением указанного пособия.

Размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет составляет 50% величины прожиточного минимума для детей в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя на дату обращения за назначением указанного пособия.

Обратиться за выплатой можно будет после 1 июля лично в отделение Пенсионного фонда или подать заявление через портал «Госуслуги».

С перечнем поручений Президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами Правительства можно ознакомиться по ссылке. В тексте перечня также указано, что «Правительство Российской Федерации с учётом ранее данных поручений должно обеспечить предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей школьникам с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет или их законным представителям».
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