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Саратовских детей приглашают принять участие в конкурсе рисунков
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Саратовских детей приглашают принять участие в конкурсе рисунков

Новости


Юных саратовцев приглашают принять участие в конкурсе рисунков на экологическую тематику. Росводресурсы при поддержке Минприроды России проводит Общероссийский конкурс детских тематических рисунков «Разноцветные капли» - 2021. Он посвящен вопросам бережного отношения к водным ресурсам.

Конкурс проводится в рамках мероприятий Росводресурсов, направленных на экологическое просвещение молодого поколения и пропаганду экологических знаний водоохранной тематики.

«Все, что есть в природе — невосполнимо. Поэтому так важно как можно раньше заложить ценности бережного отношения к окружающей среде и воде, как основе всего живого. Эколого-просветительские проекты Росводресурсов механизм, который вовлекает молодежь в природоохранную политику. Сегодняшние малыши, школьники и студенты — потенциал страны. И творчество порой помогает принимать нестандартные решения. А условия глобального изменения климата требуют новых подходов и всеобщей включенности», - прокомментировал глава минприроды России Александр Козлов.

Конкурс «Разноцветные капли», который проводится с 2014 года, посвящен бережному отношению к водным объектам России. За это время участники прислали более 60 000 работ. В 2020 году проект вышел на международный уровень: рисунки приходили от детей из Украины, Белоруссии и Турции.

Участниками конкурса могут стать дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет. Регистрация участников и прием работ проходит с 1 июня по 15 сентября 2021 года на сайте https://рисуюводу.рф/
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