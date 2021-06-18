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Чемпионат ArtMasters заявлен как площадка для кадрового резерва креативных индустрий

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Президентский фонд культурных инициатив провел пресс-конференцию в ТАСС.

В рамках события, которое состоялось 15 июня 2021 года, было объявлено о начале приема заявок на новый конкурс: принимаются проекты в сфере креативных индустрий, искусства и культуры. Представители Фонда культурных инициатив поделились на пресс-конференции мнением о влиянии нового фонда на развитие индустрии, а также о поддержке молодых талантов. Как известно, Фонд культурных инициатив был создан по указу президента РФ от 17 мая 2021 года.

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, подчеркнул, что в работе Фонда культурных инициатив в наибольшей степени используется положительный опыт Фонда президентских грантов, основа которого – независимая, анонимная и максимально объективная экспертиза. По словам Борислава Володина, директора Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, Фонд выступает в роли проводника, отбирающего лучших в соревновательном процессе и предоставляющего возможность последующей адаптации и реализации в индустрии. Речь идет не только об индивидуальных треках, но и формировании творческих команд.

Алена Кремер, член экспертного совета Фонда культурных инициатив, основатель и управляющий партнёр DPG Russia, вице-президент АКАР, назвала важным событием для отрасли введение в перечень участников конкурса самого широкого круга общественных и коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и муниципальных учреждений культуры.
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