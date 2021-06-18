Финансирование Альфа-Банка позволит Интерлизингу активнее развиваться

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С помощью этих средств компания намерена финансировать лизинговые сделки. Банк принял решение о кредитовании на основе устойчивых финансовых показателей компании, хорошей кредитной истории в банках, статуса «ruBBB» в кредитном рейтинге от Эксперт РА, а также высокой диверсификации лизингового портфеля.Максим Жила, директор управления Альфа-Банка по работе с предприятиями транспорта, инфраструктуры и лизинговыми компаниями, прокомментировал событие, отметив, что банк реализует свою миссию быть надежным партнером для эффективных и устойчивых компаний. Спектр финансовых услуг, предоставленный «Интерлизингу», по его словам, поможет клиенту развивать бизнес, укреплять позиции и наращивать долю на рынке.Гендиректор «Интерлизинга» Сергей Савинов заявил, что компания высоко ценит доверие крупнейшего частного банка. Он подчеркнул: стабильное финансирование Альфа-Банка даст возможность поддерживать клиентов, предоставляя нужные им технику и транспорт, выводить на рынок новые услуги и продукты, укреплять позиции на рынке лизинговых услуг и активнее развиваться.