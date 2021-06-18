18 июня 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 17 июня
Чемпионат ArtMasters заявлен как площадка для кадрового резерва креативных индустрий
16:11 | 17 июня
Фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Аленький цветочек» будет проведен в традиционном формате
15:25 | 17 июня
В Саратовской области продолжается ремонт учреждений культуры по национальному проекту "Культура"
14:45 | 17 июня
Во всероссийской акции «Свеча памяти» примут участие учреждения культуры Саратовской области
13:50 | 17 июня
В России снято свыше двухсот национальных роликов для конкурса «МЫ»
12:48 | 17 июня
Финансирование Альфа-Банка позволит Интерлизингу активнее развиваться
12:00 | 17 июня
Студент Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова стал победителем фестиваля «Русский стиль»
10:59 | 17 июня
В рамках проекта «Музею в детском саду - быть» состоялась заключительная конференция
09:54 | 17 июня
В областном чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров победу одержала Тамара Федотова из Духовницкого района
09:00 | 17 июня
На этой неделе планируют открыть проезд по эстакаде через реку Гуселка
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Финансирование Альфа-Банка позволит Интерлизингу активнее развиваться

Новости


Трехлетнюю кредитную линию объемом 1,5 млрд рублей открыл лизинговой компании «Интерлизинг» Альфа-Банк.

С помощью этих средств компания намерена финансировать лизинговые сделки. Банк принял решение о кредитовании на основе устойчивых финансовых показателей компании, хорошей кредитной истории в банках, статуса «ruBBB» в кредитном рейтинге от Эксперт РА, а также высокой диверсификации лизингового портфеля.

Максим Жила, директор управления Альфа-Банка по работе с предприятиями транспорта, инфраструктуры и лизинговыми компаниями, прокомментировал событие, отметив, что банк реализует свою миссию быть надежным партнером для эффективных и устойчивых компаний. Спектр финансовых услуг, предоставленный «Интерлизингу», по его словам, поможет клиенту развивать бизнес, укреплять позиции и наращивать долю на рынке.

Гендиректор «Интерлизинга» Сергей Савинов заявил, что компания высоко ценит доверие крупнейшего частного банка. Он подчеркнул: стабильное финансирование Альфа-Банка даст возможность поддерживать клиентов, предоставляя нужные им технику и транспорт, выводить на рынок новые услуги и продукты, укреплять позиции на рынке лизинговых услуг и активнее развиваться.