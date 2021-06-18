В Саратовской области продолжается ремонт учреждений культуры по национальному проекту "Культура"
В 2021 году министерство культуры области продолжает участвовать в реализации национального проекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины», на мероприятия которых предусмотрено 246,4 млн рублей.
В рамках Национального проекта «Культура» в Доме культуры «Покровский» 25 марта торжественно открылся виртуальный концертный зал, работы проведены в полном объеме на сумму на сумму 2,5 млн рублей. Также по нацпроекту в настоящее время проводится:
капитальный ремонт четырех Домов культуры в селах Теликовка Духовницкого района, Генеральское Энгельсского района, Синенькие Саратовского района и Нижняя Банновка Красноармейского района на общую сумму 30,5 млн рублей;
ремонтные работы в Детской школе искусств р.п.Татищево и Детской школе искусств №8 г.Саратова на общую сумму 39,6 млн рублей.
Завершение работ по домам культуры планируется до 1 сентября т.г., по школам – до 1 октября.
На создание модернизированных кинозалов подано 6 заявок от Екатериновского, Краснопартизанского, Новобурасский, Пугачевского, Ровенского, Федоровского районов. Прием заявок закончен 30 апреля 2021 года. Согласно положению подведение итогов ожидается через 60 дней.
В текущем году продолжается реализация федерального проекта «Культура малой Родины», в рамках которого по проекту «Местный дом культуры» осуществляется ремонт 15 сельских домов культуры на общую сумму 40,8 млн рублей.
Кроме того, продолжается капитальный ремонт театра оперы и балета, на который в текущем году выделено 600 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 534,0 млн рублей. В феврале произведено авансирование работ в размере 60 млн рублей.
Работа по реализации Национального проекта «Культура» и федеральных программ ведется в соответствии с дорожной картой, угрозы срыва мероприятий нет.