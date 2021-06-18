В Саратовской области продолжается ремонт учреждений культуры по национальному проекту "Культура"

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В рамках Национального проекта «Культура» в Доме культуры «Покровский» 25 марта торжественно открылся виртуальный концертный зал, работы проведены в полном объеме на сумму на сумму 2,5 млн рублей. Также по нацпроекту в настоящее время проводится:капитальный ремонт четырех Домов культуры в селах Теликовка Духовницкого района, Генеральское Энгельсского района, Синенькие Саратовского района и Нижняя Банновка Красноармейского района на общую сумму 30,5 млн рублей;ремонтные работы в Детской школе искусств р.п.Татищево и Детской школе искусств №8 г.Саратова на общую сумму 39,6 млн рублей.Завершение работ по домам культуры планируется до 1 сентября т.г., по школам – до 1 октября.На создание модернизированных кинозалов подано 6 заявок от Екатериновского, Краснопартизанского, Новобурасский, Пугачевского, Ровенского, Федоровского районов. Прием заявок закончен 30 апреля 2021 года. Согласно положению подведение итогов ожидается через 60 дней.В текущем году продолжается реализация федерального проекта «Культура малой Родины», в рамках которого по проекту «Местный дом культуры» осуществляется ремонт 15 сельских домов культуры на общую сумму 40,8 млн рублей.Кроме того, продолжается капитальный ремонт театра оперы и балета, на который в текущем году выделено 600 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 534,0 млн рублей. В феврале произведено авансирование работ в размере 60 млн рублей.Работа по реализации Национального проекта «Культура» и федеральных программ ведется в соответствии с дорожной картой, угрозы срыва мероприятий нет.