Во всероссийской акции «Свеча памяти» примут участие учреждения культуры Саратовской области

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В этом году мероприятие посвящено 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В 2021 году акция «Свеча памяти» пройдет в онлайн и офлайн-форматах. Жители России с 15 по 22 июня могут зажечь свою «Свечу Памяти» на сайте деньпамяти.рф. Каждая зажжённая свеча - это один рубль, который будет направлен на медицинскую помощь ветеранам. По итогам прошлого года на сайте было «зажжено» более 19 млн свечей. Около 8 млн свечей - в социальных сетях. В ночь с 21 на 22 июня 2021 года участники акции по всей стране в час начала войны зажгут «свечи памяти» на площадях и воинских мемориалах своих населённых пунктов в знак памяти о погибших красноармейцах.Также в этом году ко дню начала Великой Отечественной войны учреждения культуры традиционно проведут областные мероприятия, которые пройдут 22 июня в разных форматах. Государственный музей К.А.Федина проведет музейные занятия и тематические мастер-классы «Письма с фронта», «Детство, опаленное войной», «Точка опоры», «В тяжкий час земли родной…», «Военная тайна», «Я помню, я горжусь!». На тематических уроках перед детьми разного возраста открываются страницы Великой Отечественной войны, основной акцент сделан на события 22 июня 1941 года.Исторический парк «Моя история» готовит тематический онлайн-марафон к 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В программе: тематическая викторина, рубрика «День в истории», экскурс в историю создания легендарных «Катюш».Для посетителей областного музея краеведения состоится экскурсия «Саратовская область в годы Великой Отечественной войны». Участники экскурсии узнают, за что Саратову было присвоено звание «Город трудовой доблести» и о саратовцах-участниках войны. Неизменный интерес вызывает документально-художественная композиция «Просто ты умела ждать…» на основе подлинных писем саратовцев этого периода.Урок мужества «Завтра была война» пройдет в музее боевой и трудовой славы в парке Победы. Посетителям расскажут о саратовцах, встретивших первый день войны на западной границе, мужестве и героизме наших земляков, принявших первый удар врага.22 июня для посетителей Парка запланирован День открытых дверей в музее. Все желающие смогут посетить музей и ознакомиться с его экспозицией бесплатно.В областной библиотеке для детей и юношества им.А.С.Пушкина стартует флешмоб участников Международной молодежной патриотической акции «Полк@Победы-2021».В рамках акции предполагается создание коллективной фотографии участников и их творческих работ с изображением литературных героев книг о Великой Отечественной войне на фоне здания библиотеки. Фотографии будут размещены в соцсетях библиотеки.