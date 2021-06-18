В России снято свыше двухсот национальных роликов для конкурса «МЫ»

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В общей сложности конкурсанты сняли ни много ни мало 208 видео, причем любители оказались практически в два раза активнее профессионалов: 139 и 69 роликов соответственно. Отметим, что о культурном многообразии России, самобытности какого-либо народа, умении представителей различных национальностей находить общий язык могут рассказать все желающие, в том числе отдельные граждане и коллективы, теле- и киностудии, СМИ и т.п. Это могут быть жители любого субъекта РФ, наши соотечественники за рубежом, а также иностранцы, находящиеся на территории страны. Заявки принимаются до 31 июля.Лучшие работы станут основой для создания специального каталога фильмов и роликов о народах, проживающих в России, который разместится на площадке образовательного онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» (zeroplus.tv) и сайте мыконкурс.рф. Авторы лучших работ будут удостоены денежных призов. В каждой из четырёх номинаций лауреаты I степени получат по 16 тысяч рублей. За вторые места участников ждут премии в размере 12 тысяч, а за третьи – в размере 8 тысяч рублей. Авторы, ролики которых выберут зрители, получат по 3500 рублей.Для участия в конкурсе, который впервые проходит на общенациональном уровне, необходимо выбрать тему и номинацию, снять ролик и подать заявку на сайте мыконкурс.рф. Положение конкурса и вся необходимая информация, включая советы экспертов, доступны на портале, вопросы можно задать посредством электронной почты wekonkurs@gmail.com или в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/wekonkurs. Церемония награждения пройдет в рамках международного форума «Народы России», который намечен на 4 ноября.Организаторами конкурса национальных видеороликов выступают Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс», Федеральное агентство по делам национальностей. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.