Фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Аленький цветочек» будет проведен в традиционном формате

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Напомним, проект «Аленький цветочек» направлен на социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе обучающихся в школах-интернатах области, реализующих адаптированные образовательные программы, путем вовлечения их в творческий процесс.Проект является продолжением ежегодного конкурса «Аленький цветочек», который проводился с 2013 года при поддержке министерства образования области и был востребован среди школ-интернатов на межрегиональном уровне. Однако пандемия и введение ограничительных мер повлияло на развитие проекта. В 2020 году фестиваль «Аленький цветочек» в традиционном формате не проводился.В этом году по проекту не менее 500 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе из школ-интернатов области, примут участие в конкурсном отборе на самые интересные творческие номера в различных номинациях. Уже в очном этапе фестиваля-конкурса примут участие не менее 200 одаренных детей. Завершится реализация проекта традиционным гала-концертом «Аленький цветочек».На протяжении всего проекта участники получат квалифицированную помощь в подготовке творческих номеров, выступят на сцене с профессиональными артистами и приобретут дополнительные навыки общения со сверстниками.