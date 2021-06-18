Студент Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова стал победителем фестиваля «Русский стиль»

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Тема – русские сказки. Одним из участников фестиваля стал студент Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова Сергей Бычков. Сергей занимается резьбой по дереву уже много лет. Для совершенствования своего мастерства он поступил в художественное училище на специальность «Скульптура». Профессиональные знания помогли ему получить гран-при фестиваля и теперь его деревянная скульптура, сделанная по мотивам сказки «Маша и Медведь», будет украшать один из городских парков г. Энгельса.