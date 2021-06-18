Студент Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова стал победителем фестиваля «Русский стиль»
В Энгельсе прошел I открытый фестиваль по художественной обработке древесины «Русский стиль». В фестивале приняли участие 10 мастеров – резчиков по дереву.
Тема – русские сказки. Одним из участников фестиваля стал студент Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова Сергей Бычков. Сергей занимается резьбой по дереву уже много лет. Для совершенствования своего мастерства он поступил в художественное училище на специальность «Скульптура». Профессиональные знания помогли ему получить гран-при фестиваля и теперь его деревянная скульптура, сделанная по мотивам сказки «Маша и Медведь», будет украшать один из городских парков г. Энгельса.