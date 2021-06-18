18 июня 2021 ПЯТНИЦА
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17:00 | 17 июня
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16:11 | 17 июня
Фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Аленький цветочек» будет проведен в традиционном формате
15:25 | 17 июня
В Саратовской области продолжается ремонт учреждений культуры по национальному проекту "Культура"
14:45 | 17 июня
Во всероссийской акции «Свеча памяти» примут участие учреждения культуры Саратовской области
13:50 | 17 июня
В России снято свыше двухсот национальных роликов для конкурса «МЫ»
12:48 | 17 июня
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12:00 | 17 июня
Студент Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова стал победителем фестиваля «Русский стиль»
10:59 | 17 июня
В рамках проекта «Музею в детском саду - быть» состоялась заключительная конференция
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Студент Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова стал победителем фестиваля «Русский стиль»

Новости


В Энгельсе прошел I открытый фестиваль по художественной обработке древесины «Русский стиль». В фестивале приняли участие 10 мастеров – резчиков по дереву.

Тема – русские сказки. Одним из участников фестиваля стал студент Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова Сергей Бычков. Сергей занимается резьбой по дереву уже много лет. Для совершенствования своего мастерства он поступил в художественное училище на специальность «Скульптура». Профессиональные знания помогли ему получить гран-при фестиваля и теперь его деревянная скульптура, сделанная по мотивам сказки «Маша и Медведь», будет украшать один из городских парков г. Энгельса.