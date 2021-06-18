В рамках проекта «Музею в детском саду - быть» состоялась заключительная конференция

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В мероприятии приняли участие 44 педагога детских садов области и автор программы «Внесем в свой мир Красоту», преподаватель педагогического колледжа Вера Игнатьева. Выступили педагоги детских садов - представители от 10 районов области.В рамках проекта «Музею в детском саду - быть» в 10 районов области (Екатериновский, Перелюбский, Петровский, Марксовский, Самойловский, Калининский, Ртищевский, Хвалынский, Романовский, Турковский) в течение 6 месяцев поступило 180 картин (в каждый – по 18 репродукций) по темам: «Золотые слова: «Хлеб-всему голова!», «Дорога в космос», «Образы, рожденные войной» и 200 экземпляров методических пособий – программ «Внесем в свой мир Красоту». В рамках проекта была проведена конкурсная выставка «Космические фантазии» и акция «Открытка ветерану». В проекте участвовали 62 детских сада из 10 районов, 159 педагогов, 2021 дошкольников. Для них было проведено 296 экскурсий.