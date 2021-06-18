В областном чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров победу одержала Тамара Федотова из Духовницкого района

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В отборочном этапе чемпионата, который проводился с 25 мая по 5 июня, приняли участие около 200 граждан старшего поколения из Саратова и муниципальных районов области.Дистанционный онлайн-формат позволил принять участие в чемпионате представителям всех районов области. В региональном этапе участвовали 40 пенсионеров, отобранных на районном уровне. Соревнования прошли на базе районных отделений ПФР по Саратовской области. Задания включали в себя работу на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, а также в поисковой системе «Яндекс». В качестве «домашнего задания» участники подготовили презентацию «Первый в Космосе», посвященную 60-летию первого полета человека в космос.Абсолютным победителем чемпионата стала Тамара Федотова из Духовницкого района. Она вместе с призерами чемпионата в личном первенстве, которыми стали Елена Акимова из Балтайского района, Михаил Стройкин из Марксовского района и Ряшит Дамаев из Базарно-Карабулакского района, будет представлять область на федеральном этапе XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет 1 июля этого года в Москве.Все участники областного чемпионата получат на память дипломы и «Азбуку интернета» – учебное пособие для работы на компьютере и в Интернете.Старейшим участником соревнований чемпионата стала 74-летняя Елена Липатова из Саратовского района. Елена Михайловна является активным слушателем факультета информационных технологий «Университета третьего возраста», кроме того ведет спортивный и здоровый образ жизни. Пенсионерка получит специальный приз от министерства труда и социальной защиты - набор для скандинавской ходьбы.Организаторами ежегодных соревнований выступили министерство труда и социальной защиты области и Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» при поддержке Отделения ПФР по Саратовской области и Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».