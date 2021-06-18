18 июня 2021 ПЯТНИЦА
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На этой неделе планируют открыть проезд по эстакаде через реку Гуселка
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На этой неделе планируют открыть проезд по эстакаде через реку Гуселка

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Работы на объекте ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в нормативное состояние дорожники приводят верховую часть сооружения в направлении из Усть-Курдюма в Саратов. Стоимость работ на объекте составляет порядка 103,8 млн рублей.

На сегодняшний день специалистами выполнены работы по фрезерованию покрытия проезжей части, устройству мастичной гидроизоляции, устройству слоя покрытия из литой асфальтобетонной смеси, устройству асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Также демонтированы барьерное ограждение правой части эстакады и шумозащитные экраны. Сейчас ведется установка барьерного ограждения правой части эстакады.

«До ремонта водители обращали внимание на состояние проезжей части на эстакаде. Вся центральная часть находилась в неудовлетворительном состоянии, была нарушена гидроизоляция. Поэтому было принято решение полностью заменить дорожную одежду с устройством гидроизоляции. На объекте предусмотрено двухслойное покрытие: нижний слой – литой асфальтобетон по финской технологии и верхний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон», - прокомментировал ход работ министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев.

В этом году дорожникам предстоит отремонтировать порядка 250 км областных трасс. За счет экономии на торгах в нормативное состояние приведут ещё несколько объектов регионального значения.