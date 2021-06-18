На этой неделе планируют открыть проезд по эстакаде через реку Гуселка

просмотров: 128

На сегодняшний день специалистами выполнены работы по фрезерованию покрытия проезжей части, устройству мастичной гидроизоляции, устройству слоя покрытия из литой асфальтобетонной смеси, устройству асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Также демонтированы барьерное ограждение правой части эстакады и шумозащитные экраны. Сейчас ведется установка барьерного ограждения правой части эстакады.«До ремонта водители обращали внимание на состояние проезжей части на эстакаде. Вся центральная часть находилась в неудовлетворительном состоянии, была нарушена гидроизоляция. Поэтому было принято решение полностью заменить дорожную одежду с устройством гидроизоляции. На объекте предусмотрено двухслойное покрытие: нижний слой – литой асфальтобетон по финской технологии и верхний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон», - прокомментировал ход работ министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев.В этом году дорожникам предстоит отремонтировать порядка 250 км областных трасс. За счет экономии на торгах в нормативное состояние приведут ещё несколько объектов регионального значения.