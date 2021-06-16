Стартовал второй фестиваль стрит-арта «ФормART»
В целях развития уличного искусства, поддержки творчества молодых художников и привлечения их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населенных пунктов, проводится Фестиваль стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормАрт».
Основной тематикой Фестиваля в текущем году станет отражение потенциала развития страны и новых технологий под единым брендом «Взгляд в будущее».
Тематические направления:
-новые технологии (развитие науки и технологий будущего, роботизация, создание уникальных разработок, освоение космоса);
- человек и наука (герои науки, люди преобразовывающие мир, профессии будущего);
- мир будущего (будущее городов и регионов округа, будущее малой родины, «ғород будущего», пространство в развитии; футурология и фантастика, становящаяся реальностью, пробуждение фантазии, движущей развитием). Участниками Фестиваля могут стать профессиональные стрит-арт художники и художники-любители, постоянно проживающие на территории Приволжского федерального округа в возрасте от 16 до 35 лет.
Заявки принимаются с 1 июня по 7 июля 2021 по специальной форме на сайте Фестиваля. Один участник может направить не более 2 заявок.