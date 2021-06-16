В Саратовской области оказано свыше двух тысяч бесплатных юридических услуг

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Напоминаем, данную меру поддержки могут получить граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины регионального прожиточного минимума, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума, инвалиды I,II и III группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, и другие категории.Бесплатная юридическая помощь в Саратовской области оказывается органами исполнительной власти области и их подведомственными учреждениями в пределах своей компетенции. Также помощь оказывают адвокаты - участники государственной системы бесплатной юридической помощи. Жителям области даются устные и письменные правовые консультации, оказывается помощь в составлении документов правового характера, представляются интересы гражданина в судах и различных государственных и муниципальных органах. С полным перечнем категорий граждан, имеющих право на получение юридической помощи бесплатно, случаев ее оказания, а также со списком адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Саратовской области, можно ознакомиться на официальном сайте министерства труда и социальной защиты Саратовской области в разделе «Гражданам о мерах социальной защиты и мерах социальной поддержки: тематические сайты – Бесплатная юридическая помощь» http://www.social.saratov.gov.ru/tematicheskie_sajty/besplatnaja_juridicheskaja_pomoshh/ либо на информационных стендах в органах социальной защиты населения по месту жительства.По вопросам порядка и условий оказания бесплатной юридической помощи обращаться по контактному телефону министерства 8 (845-2) 65-34-36, или в органы социальной защиты населения по месту жительства.