ПФР: Ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам назначаются проактивно

просмотров: 58

То есть гражданам с ограниченными возможностями здоровья не нужно обращаться в клиентскую службу ПФР и подавать заявление на оформление ЕДВ лично, ПФР сделает все самостоятельно.Выплата оформляется Пенсионным фондом РФ по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с даты получения сведений об инвалидности из ФРИ. Уведомление о назначении ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.В Саратовской области за год по сведениям ФРИ назначено 7893 ежемесячные денежные выплаты гражданам, признанным инвалидами впервые. Всего же в нашем регионе проживает более 135 тысяч получателей ЕДВ из числа инвалидов.Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью. Пенсионный фонд РФ реализует меры, которые позволили дистанционно назначать пенсии и пособия, а также оказывать гражданам помощь в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать уже ранее назначенные выплаты. Работа по назначению отдельных видов выплат в беззаявительном порядке будет продолжена.