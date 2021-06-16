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Расписание пригородных поездов Саратов-1 – Ершов – Озинки изменяется с 20 июня

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Для удобства пассажиров с 20 июня изменяется расписание пригородных пассажирских поездов, курсирующих между станциями Саратов-1, Ершов и Озинки.

Так, с 20 июня поезда №6022 Саратов-1 – Ершов и №6024 Ершов – Озинки будут отправляться по воскресеньям, четвергам и пятницам (ранее - вс., ср., пт.).
С 21 июня поезда №6023 Озинки – Ершов и №6021 Ершов – Саратов-1 будут отправляться по понедельникам, пятницам и субботам (ранее - пн., чт., сб.).

Обращаем внимание пассажиров, что по пятницам поезда будут следовать в обоих направлениях. Это позволит жителям отдаленных от областного центра районов посещать Саратов одним днём.
Время отправления и прибытия поездов остается прежним.

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.
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Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах.
Берегите себя и окружающих!
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