Всероссийский Фармпробег 2021 поднял тему доступа пациентов к лекарственному обеспечению

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Мероприятие в формате пресс-тура охватило Москву, Московскую область, Иннополис, Казань, Суздаль, Нижний Новгород. В рамках Фармпробега были подняты наиболее актуальные для регионов и всей страны проблемы. Главная тема Фармпробега 2021 – доступ пациентов к лекарственному обеспечению. Также были затронуты темы внедрения передовых технологий и цифровизации в медицинской отрасли, совершенствования госзакупок лекарственных средств и другие.Основная цель Фармпробега – выявить злободневные проблемы и понять, как их решить на уровне изменений социального законодательства. Согласно социсследованию НИИ общественного здоровья имени Семашко, с проблемами доступа к лекарственным средствам сталкиваются порядка 25% россиян. В рамках Фармпробега было привлечено внимание к отсутствию нормального лечения пациентов на первичном амбулаторном медицинском уровне, что в дальнейшем затрагивает госпитальный сектор и ведет к увеличению расходов из регионального и федерального бюджетов.Вопросы лекарственной безопасности и развития российской фармацевтической отрасли были затронуты и на ПМЭФ. Тренд-футуролог Игорь Сюч выразил поддержку Фармпробегу, подчеркнув высокую практическую значимость этой дискуссионной площадки, объединяющей все заинтересованные в развитии здравоохранения стороны. Также глава Фармпробега Анна Белова представила заключения экспертов на заседании Совета Федерации.