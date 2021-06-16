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Министерство молодежной политики и спорта области совместно с фитнес – клубами запустили комплекс бесплатных онлайн-тренировок

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«Физкультура — код здоровья» - это новый проект министерства молодежной политики и спорта Саратовской области, который реализуется совместно с региональным представительством Ассоциации операторов фитнес-индустрии.

«В апреле мы подписали соглашение о сотрудничестве с региональным представительством Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Один из первых совместных проектов – курс онлайн-тренировок. Все жители области могут под руководством ведущих тренеров заниматься дома совершенно бесплатно. Это позволит нам привлечь еще больше людей к регулярным занятиям физкультурой и спортом», - отметил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Комплекс тренировок для дома разработан профессиональными фитнес-тренерами, фитнес-врачом Андреем Яценко, а также доктором медицинских наук, доцентом, специалистом по врачебной физкультуре Сергеем Толстокоровым.

Прежде всего, курс рассчитан на тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. Он помогает быстро восстановиться после болезни.

На данный момент комплекс состоит из 12 тренировок различной направленности. Он доступен по ссылке https://wclass-saratov.ru/kod-zdorovia#tlection=314602183_2.
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