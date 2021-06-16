16 июня 2021 СРЕДА
Новости
16:12 | 16 июня
Саратовская ГИБДД подвела итоги акции «Встречная полоса»
15:20 | 16 июня
Стартовал второй фестиваль стрит-арта «ФормART»
14:28 | 16 июня
В Саратовской области оказано свыше двух тысяч бесплатных юридических услуг
13:32 | 16 июня
ПФР: Ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам назначаются проактивно
12:35 | 16 июня
Расписание пригородных поездов Саратов-1 – Ершов – Озинки изменяется с 20 июня
11:38 | 16 июня
Министерство молодежной политики и спорта области совместно с фитнес – клубами запустили комплекс бесплатных онлайн-тренировок
09:49 | 16 июня
Госавтоинспекция города Саратова подвела итоги оперативно - профилактического мероприятия «Безопасные выходные»
09:00 | 16 июня
Всероссийский Фармпробег 2021 поднял тему доступа пациентов к лекарственному обеспечению
17:00 | 15 июня
С 1 июля социальные выплаты и пособия переводят на карты «Мир»
16:25 | 15 июня
Саратовские гребцы выступят на чемпионате России
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

С 1 июля социальные выплаты и пособия переводят на карты «Мир»

Новости


С 1 июля все банки на основании Федерального закона «О национальной платежной системе» обязаны зачислять социальные выплаты и пособия только на карты национальной платежной системы «Мир» или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия.

Гражданам, которые получают социальные выплаты и пособия на счета, привязанные к картам иностранных платежных систем – Visa, Mastercard, Maestro, необходимо изменить реквизиты счета (либо способ получения) на карты национальной платежной системы «МИР» до 1 июля 2021 года.

Заявление с актуальными реквизитами следует предоставить в орган социальной защиты населения, в котором получатель состоит на учете.

Под действие требований законодательства попадают следующие социальные выплаты: пособие на детей в возрасте с 3 до 7 лет включительно, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей до 3 лет, ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет (обучающегося – до 18 лет), пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях на ранних сроках беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, а также пособие по безработице, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

Напомним, что обязательный перевод всех социальных выплат и пособий на национальную платежную систему «Мир» был запланирован еще год назад. В связи с пандемией был перенесен этот срок: вначале – до 1 октября, затем – до 31 декабря 2020 года, а после – до 1 июля 2021 года.

Подробную информацию можно узнать по телефонам «горячих
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код