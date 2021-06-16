С 1 июля социальные выплаты и пособия переводят на карты «Мир»

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Гражданам, которые получают социальные выплаты и пособия на счета, привязанные к картам иностранных платежных систем – Visa, Mastercard, Maestro, необходимо изменить реквизиты счета (либо способ получения) на карты национальной платежной системы «МИР» до 1 июля 2021 года.Заявление с актуальными реквизитами следует предоставить в орган социальной защиты населения, в котором получатель состоит на учете.Под действие требований законодательства попадают следующие социальные выплаты: пособие на детей в возрасте с 3 до 7 лет включительно, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей до 3 лет, ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет (обучающегося – до 18 лет), пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях на ранних сроках беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, а также пособие по безработице, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.Напомним, что обязательный перевод всех социальных выплат и пособий на национальную платежную систему «Мир» был запланирован еще год назад. В связи с пандемией был перенесен этот срок: вначале – до 1 октября, затем – до 31 декабря 2020 года, а после – до 1 июля 2021 года.Подробную информацию можно узнать по телефонам «горячих