Саратовские гребцы выступят на чемпионате России

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В составе Саратовской команды участие примут спортсмены областного центра спортивной подготовки воспитанники областной СШОР по гребле на байдарках и каноэ: Кира Степанова, Мария Медведева, Николай Червов, Рамиль Алимов, Сергей Неловко, Дмитрий Моргунов, Владислава Шевчук и Элеонора Ковальчук.Спортсмены будут выступать в олимпийских дисциплинах на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках и четверках в соответствии с программой чемпионата.Финальные заезды чемпионата России пройдут 18, 20 и 22 июня.По результатам чемпионата будут сформированы списки сборных команд страны для участия в заключительном тренировочное мероприятие перед Олимпийскими играми в Токио и в олимпийских видах программы чемпионата мира 2021 года в Копенгагене (Дания).