Саратовские гребцы выступят на чемпионате России
16 июня на гребном канале "Москва" стартует чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Более трехсот спортсменов из 30 регионов России примут участие в соревнованиях, на которых определится стартовый состав нашей сборной на Олимпийские игры в Токио.
В составе Саратовской команды участие примут спортсмены областного центра спортивной подготовки воспитанники областной СШОР по гребле на байдарках и каноэ: Кира Степанова, Мария Медведева, Николай Червов, Рамиль Алимов, Сергей Неловко, Дмитрий Моргунов, Владислава Шевчук и Элеонора Ковальчук.
Спортсмены будут выступать в олимпийских дисциплинах на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках и четверках в соответствии с программой чемпионата.
Финальные заезды чемпионата России пройдут 18, 20 и 22 июня.
По результатам чемпионата будут сформированы списки сборных команд страны для участия в заключительном тренировочное мероприятие перед Олимпийскими играми в Токио и в олимпийских видах программы чемпионата мира 2021 года в Копенгагене (Дания).