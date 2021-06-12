«Петрович» начал продажи фиброцементного сайдинга «Фибратек»

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Этот строительный материал предназначен для облицовки всех видов малоэтажных зданий. Его выбирают для частного строительства, облицовки административных и общественных зданий за совокупность полезных качеств, простоту монтажа и доступность на отечественном рынке.Ключевое преимущество фиброцементного сайдинга – его устойчивость к неблагоприятным факторам, долговечность. Гарантия на продукцию «Фибратек» составляет 25 лет, а при точном соблюдении технологии монтажа и эксплуатации она служит гораздо дольше. Ни перепады температуры, ни повышенная влажность, прямые солнечные лучи и морозы не страшны фиброцементному сайдингу. Кстати, продукция «Фибратек» дополнительно покрывается гидрофобизирующим раствором. Он препятствует проникновению влаги в поры и строительного материала, обеспечивая дополнительную устойчивость к капризам погоды.Фиброцементный сайдинг – это не только долговечность, но и безопасность. Он, единственный из функциональных аналогов, имеет класс «НГ» (негорючий), т.е. не горит при любых температурах. Это означает, что здание надежно защищено от внешнего пожара, по праву считающегося одним из самых опасных. Также, благодаря своему уникальному составу, фиброцементный сайдинг также обладает низкой теплопроводностью, что позволяет сократить потери тепла в холодное время года, а летом, наоборот, сохранить прохладу в доме.Помимо эксплуатационных преимуществ, фиброцементный сайдинг представляет собой один из немногих строительных материалов, которые просты и удобныы в монтаже. Он является готовым решением для сбора вентилируемого фасада – при наличии каркаса, саморезов и шуруповерта технологию его монтажа может освоить любой человек не обладающий профессиональными навыками. Достаточно соблюдать простые правила, и новая облицовка прослужит долгие десятилетия. Кстати, фиброцементный сайдинг может быть использован и внутри здания для отделки стен в сочетании с другими материалами.Представленные в «Петровиче» позиции имеют текстуру «Сибирская лиственница», белый и серый цвета. Они предназначены для окрашивания лаками и красками. Здесь нужно упомянуть, что помимо этих предложений существуют уже окрашенные варианты фиброцементного сайдинга наряду с широким выбором текстур. В ближайшем будущем покупатели смогут получить доступ и к другим предложениям компании «Фибратек».Выход на всероссийский уровень через DIY-ритейлера не случаен. Фиброцементный сайдинг идеально подходит для решения широкого комплекса задач «своими силами». Он долговечен, безопасен, прост в эксплуатации и надежен. Остается только отметить его доступность – благодаря эффективному использованию современных технологий вкупе с исключительно отечественным сырьем «Фибратеку» удалось предложить покупателям высококачественный товар в «народном» ценовом сегменте. Широкая сеть представительств «Петровича» теперь позволила фиброцементному сайдингу стать доступным практически в каждом регионе нашей страны – достаточно его заказать на сайте ритейлера.