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Практическое занятие для водителей автотранспорта провели на железнодорожном переезде в Саратовской области

Новости


10 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, сотрудники Приволжской магистрали совместно с представителями ГИБДД организовали практическое занятие для водителей автотранспорта.

На железнодорожном переезде, расположенном на 864 км станции Князевка Саратовского региона, водитель школьного автобуса и дежурный по переезду отработали
порядок действий при вынужденной остановке автотранспорта на железнодорожных путях.

За необычным мастер-классом наблюдали также студенты филиала Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) в Саратове. Будущим и настоящим водителям продемонстрировали, как действовать в нестандартной ситуации: в течение двух секунд включить заградительную сигнализацию и затем убрать автотранспорт из зоны движения поездов.

Кроме того, участникам мероприятия рассказали о недавних ДТП на переездах и их последствиях, а также раздали памятки с информацией о правилах пересечения железнодорожных переездов.

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Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН объявили 10 июня 2021 года Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. Главная цель – предупреждение аварийности на железнодорожных переездах.
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