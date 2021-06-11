Практическое занятие для водителей автотранспорта провели на железнодорожном переезде в Саратовской области

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На железнодорожном переезде, расположенном на 864 км станции Князевка Саратовского региона, водитель школьного автобуса и дежурный по переезду отработалипорядок действий при вынужденной остановке автотранспорта на железнодорожных путях.За необычным мастер-классом наблюдали также студенты филиала Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) в Саратове. Будущим и настоящим водителям продемонстрировали, как действовать в нестандартной ситуации: в течение двух секунд включить заградительную сигнализацию и затем убрать автотранспорт из зоны движения поездов.Кроме того, участникам мероприятия рассказали о недавних ДТП на переездах и их последствиях, а также раздали памятки с информацией о правилах пересечения железнодорожных переездов.***Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН объявили 10 июня 2021 года Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. Главная цель – предупреждение аварийности на железнодорожных переездах.